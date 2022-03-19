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Beşiktaş - Hatayspor Maçı Canlı Anlatım

Beşiktaş - Hatayspor Maçı Canlı Anlatım
Beşiktaş - Hatayspor Maçı Canlı Anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş sahasında, Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geliyor.

BEŞİKTAŞ  1 - 1 HATAYSPOR

MAÇTAN DAKİKLAR

1. dakikada Rachid Ghezzal'ın sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte topu alan Cyle Larin'in vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

5. dakikada Valentin Rosier'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde defanstan seken topu alan Güven Yalçın'ın ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Munir'de kaldı.

16. dakikada Rachid Ghezzal'ın pasında topu alan Michy Batshuayi ceza yayı içinden yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Munir'in sağından ağlara gitti. 1-0

30. dakikada Mame Diouf'tan pası alan Ruben Ribeiro'nun ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

41. dakikada Saba Lobjanidze'nın ceza sahası dışı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden top kaleci Emre Bilgin'in solundan ağlarla buluştu. 1-1

 60' Boudjemaa'ya faul yapan Can, sarı kart gördü.Sarı Kart - Can Bozdogan

 62' Maçtaki üçüncü sarı kartı Hataysporlu Onur gördü.Sarı Kart - Onur Ergün

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Stat: Vodafone
Hakemler: Yasin Kol, Esat Sancaktar, İlker Takpak

Beşiktaş: Emre Bilgin, Valentin Rosier, Necip Uysal, Vida, Rıdvan Yılmaz Josef de Souza, Can Bozdoğan, Rachid Ghezzal, Güven Yalçın, Cyle Larin, Michy Batshuayi
Yedekler: Göktuğ Baytekin, Montero, Kevin N'Koudou, Gökhan Töre, Atiba, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Emirhan İlkan, Umut Meraş, Alex Teixeira
Teknik Direktör: Önder Karaveli

Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Isaac Sackey, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Mehdi Boudjemaa, El Kaabi, Ruben Ribeiro, Saba Lobjanidze, Mame Diouf
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Simon Falette, Kahraba , Selimcan Temel, Fatih Kurucuk, Emre Kaplan, Yassine Benzia, Eren Fansa, Dylan Sanit-Louis, Bertuğ Özgür Yıldırım
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Michy Batshuayi (dk. 16) (Beşiktaş), Saba Lobjanidze (dk. 41) (Hatayspor)
Sarı kart: El Kaabi (Hatayspor)

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

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