Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına Ümraniye'de bulunan BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon, koşu ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maç ile sona erdi. Siyah-beyazlılar, Hatayspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

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