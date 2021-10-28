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Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig’de deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı.

Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Hatayspor maçı hazırlıklarını yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 16.00'da özel bir uçakla Hatay'a gidecek.

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