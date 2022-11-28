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Beşiktaş hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’e verilen arada hazırlıklarına bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.


Beşiktaş'ta, yaklaştık 1.5 saat süren antrenman ısınma koşularıyla başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan idman pas çalışmasıyla devam ederken, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta hazırlık maçında İstanbulspor ile karşılaşacak.
 

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