İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada değişmeli olarak yapılan çift kale maç, kondisyon koşuları ve şut çalışması ile sona erdi.

Yarını izinli geçirecek olan siyah-beyazlılar, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, 8 Haziran Pazartesi günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla başlayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.