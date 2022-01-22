Beşiktaş iki puanı Malatya'da bıraktı

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Beşiktaş'ta Ghezzal'in sağ kanattan kullandığı kornerde topu önünde bulan Kenan'ın etkisiz vuruşunda kaleci Ertaç topa sahip oldu.
10. dakikada sol kanatta atağa çıkan Beşiktaş'ta Rıdvan'ın penaltı noktasına doğru çıkardığı ortada Teixeria'nın gelişine çektiği şutu kaleci Ertaç uzanarak kontrol etti.
25. dakikada sol kanattan atağa çıkan Yeni Malatyaspor'da Dicko'nun ceza sahası içi yaptığı ortada topu alan Mustafa'nın sert vuruşunda top direkten döndü.
26. dakikada ev sahibi takımda Karim Hafez orta sahadan taşıdığı topu sol kanatta bekleyen Dicko'ya verdi. Dicko'nun ceza sahasına girerek çektiği auta çıktı.
37. dakikada sol kanatta atağa çıkan Beşiktaş'ta Rıdvan'ın ortasında topla buluşan Kenan'ın şutunda top savunmadan döndü.
Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
49. dakikada Pjanic'in pasında topla buluşan Rıdvan, ceza sahasına girerek çektiği şutta top kaleye paralel auta çıktı.
58. dakikada gol arayışlarını arttıran konuk ekipte ceza sahası içinde topu alan Batshuayi'nin atağında kaleci gole izin vermedi.
61. dakikada sağ kanattan Batshuayi'nin ceza sahasına girerek çektiği şutta top kaleci Ertaç'ı geçince Alex Teixeria göğsüyle topu ağlara gönderdi. 0-1
76. dakikada Güven'in ceza sahasına yaptığı ortada topu alan Batshuayi'nin ön direğe çıkarttığı topa dokunan Emirhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
81. dakika ceza sahasına giren Tetteh'in Necip tarafından düşürülmesi sonrası yapılan itirazlar sonucu VAR'a giden hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.
84. dakikada Adem Büyük'ün kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Ersin'in solundan ağlara gitti. 1-1
89. dakikada Beşiktaş'ın atağında ceza sahasının hemen dışından Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşa yükselen Vida'nın kafa vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu takip eden Batshuay'in volesinde top yine direğe çarparak auta çıktı.
Cahit Özçelik - Erdal Akbuğa