Beşiktaş ikinci yarıda coştu!

Maçtan dakikalar

8. dakikada Beşiktaş'ın ceza sahası dışında kazandığı serbest vuruşta topun başına Ghezzal geçti. Ghezzal'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

13. dakikada sol kanatta topla buluşan Emirhan, ceza sahasına ortaladı. Bu noktada yükselen Montero'nun kafa vuruşunda top auta gitti.

20. dakikada atılan uzun pasta savunmanın arkasına sarkan Larin, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kanadalı oyuncunun vuruşunda kaleci Lung topu kornere çeldi.

22. dakikada sağ kanatta topla buluşan Thiam ceza sahasına girerken Welinton'la mücadele etti. Bu pozisyonda meşin yuvarlak Welinton'un eline çarpınca Hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Thiam fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi. 1-0

30. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ramazan'ın pasında meşin yuvarlağı önünde bulan Kemen, ceza sahası dışından vuruşunu yaptı ancak Ersin'den dönen topu savunma uzaklaştırdı.

35. dakikada Batshuayi'nin kontrol etmek istediği top Atiba'da kaldı. Ceza sahası içi sağ çaprazında meşin yuvarlağı kontrol eden Atiba, arka direkteki Rıdvan'a ortaladı. Genç oyuncunun gelişine vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.

45+1. dakikada orta sahada topla buluşan Emirhan İlkhan, ceza sahası önüne kat edip uzaktan şansını denedi. Bu pozisyonda kaleci Lung son anda uzanarak topu kornere göndermeyi başardı.

50. dakikada Ghezzal'ın açtığı ortada Atiba topu sektirdi. Arka direkte topa uzanan Serdar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

52. dakikada Gavranovic'ten seken top Emrah'ın önünde kaldı. Emrah'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

75. dakikada Atiba'nın pasında topla buluşan Nkoudou'nun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

77. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Nkoudou yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Nkoudou topu düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu. 1-3

90+5. dakikada Emrah'ın açtığı ortadan topa uzanan Cardoso'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-3

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Stat: Kadir Has

Hakemler: Erkan Özdamar, Samet Çiçek, Murat Ergin Gözütok

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert (Uğur dk. 56), Carole, Attamah (İlhan dk. 84), Kemen, Bertolacci (Cardoso dk. 74), Ramazan (Emrah dk. 46), Thiam, Gavranovic (Campanharo dk. 74)

Yedekler: Bilal, Emre, İbrahim, Gökhan, Talha

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Serdar, Montero, Rosier, Atiba, Emirhan, Rıdvan (Necip dk. 80), Ghezzal (Alex dk. 70), Larin (Nkoudou dk. 70), Batshuayi (Kenan dk. 70)

Yedekler: Emre, Oğuzhan, Pjanic, Kerem, Güven, Emrecan

Teknik Direktör: Valerien Ismael

Goller: Thiam (dk. 22 pen.), Cardoso (dk. 90+5) (Kayserispor), Serdar (dk. 50), Nkoudou (dk. 75 ve 77 pen.) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Montero (dk. 81) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Welinton, Rosier (Beşiktaş)

Ali Göç - Eren Kan

