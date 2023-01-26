Beşiktaş ile Alanyaspor 14. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, yarın sahasında Alanyaspor ile mücadele edecek. Siyah-beyazlılar, ligde oynadığı 18 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi sonrası topladığı 35 puanla 4. sırada yer alıyor. Akdeniz temsilcisi ise 19 karşılaşmada 6 galibiyet, 7 beraberlik, 6 yenilgiyle elde 25 puanla 9. basamakta bulunuyor.

Ligde 14. randevu

Beşiktaş ile Alanyaspor, ligde 14. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 13 maçın 9'unu siyah-beyazlılar kazanırken, 2'sinde ise galip gelen taraf Alanyaspor oldu. 2 müsabakada ise taraflar 1'er puana razı oldu.

Beşiktaş, Alanyaspor'u konuk ettiği 6 Süper Lig maçında da sahadan 3 puanla ayrıldı.

Beşiktaş'ta cezalılar ve sakatlar

Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalıları Redmond ve Saiss ile Kayserispor mücadelesinde kırmızı kart gören Rosier ve sakatlığı bulunan Ghezzal, Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Tedavi sürecini atlatan ancak henüz fiziksel olarak tam hazır olmayan Josef de Souza'nın da yarın görev alması beklenmiyor.

3 oyuncu sınırda

Beşiktaş'ta, Alanyaspor maçı öncesi 3 oyuncu ceza sınırında bulunuyor. Cenk Tosun, Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Karagümrük karşılaşmasında sahadaki yerlerini alamayacak.

Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak

Yarın saat 20.00'de başlayacak Beşiktaş - Alanyaspor müsabakasında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Hakan Yemişken yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ali Şansalan olacak.

Uygar Aydın



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