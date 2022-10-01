Beşiktaş ile Fenerbahçe 356. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe yarın saat 20.00'de Vodafone Park'ta karşılacak. İki takım bu derbi mücadelesiyle 356. kez rakip olacak. Sarı-lacivertliler ile siyah-beyazlılar arasındaki ilk maç 28 Kasım 1924'te oynandı ve Fenerbahçe'nin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Daha önce oynanan 355 müsabakada sarı-lacivertliler 133 galibiyet alırken, siyah-beyazlılar ise 126 kez sahadan galip ayrıldı. Ezeli rakipler arasında oynanan 96 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Ozan Buğra Koşar







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