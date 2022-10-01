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Beşiktaş ile Fenerbahçe 356. randevuda

Beşiktaş ile Fenerbahçe 356. randevuda
Beşiktaş ile Fenerbahçe 356. randevuda

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında yarın derbide karşılaşacak olan Beşiktaş ile Fenerbahçe, 356. kez karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe yarın saat 20.00'de Vodafone Park'ta karşılacak. İki takım bu derbi mücadelesiyle 356. kez rakip olacak. Sarı-lacivertliler ile siyah-beyazlılar arasındaki ilk maç 28 Kasım 1924'te oynandı ve Fenerbahçe'nin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Daha önce oynanan 355 müsabakada sarı-lacivertliler 133 galibiyet alırken, siyah-beyazlılar ise 126 kez sahadan galip ayrıldı. Ezeli rakipler arasında oynanan 96 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Ozan Buğra Koşar



 

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