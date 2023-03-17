Beşiktaş ile İstanbulspor 48. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00'da evinde İstanbulspor ile karşılaşacak. Ligde siyah-beyazlılar, 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile topladığı 46 puanla 3. sırada bulunuyor. Sarı-siyahlılar ise 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucu elde ettiği 24 puanla 16. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de 48. randevu

Beşiktaş ile İstanbulspor bugünde kadar Süper Lig'de 47 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda siyah-beyazlılar, 29 kez sahadan galibiyet ile ayrılırken, sarı-siyahlılar ise 4 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki ekip arasındaki 14 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Beşiktaş'ın 77 golüne, İstanbulspor 31 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maç 2-2'lik skorla bitmişti.

Beşiktaş'ta 2, İstanbulspor'da 6 oyuncu sınırda

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Amir Hadziahmetovic, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular İstanbulspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda Süper Lig'in 27. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Öte yandan konuk ekipte de Okan Erdoğan, sarı kart cezalısı olduğu için Beşiktaş'a karşı görev alamayacak. Bunun yanında David Jensen, Onur Ergün, Duhan Aksu, Mehmet Yeşil, Muhammer Sarıkaya ve Valon Ethemi de İstanbulspor'daki sarı kart sınırında bulunan futbolcular.

Kartal bu sezon evinde tek maç kaybetti

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de iç sahada 12 maça çıktı. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 3 beraberlik alırken 1 kez de mağlup oldu. Kartal, söz konusu mücadelelerde Kayserispor, Karagümrük, Sivasspor, Ümraniyespor, Adana Demirspor, Kasımpaşa, Alanyaspor ve Ankaragücü'nü yenerken, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Antalyaspor ile berabere kaldı. Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e ise 1-0 kaybederek bu sezon Vodafone Park'taki tek mağlubiyetini aldı. Öte yandan Beşiktaş, söz konusu maçlarda 23 kez rakip fileleri havalandırıp, kalesinde ise 9 gole engel olamadı.

Düdük Ali Şansalan'da

Beşiktaş ile İstanbulspor arasındaki müsabakada Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Murat Altan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Melis Özçiğdem olacak.

Yunus Kılıç

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