Beşiktaş ile Karagümrük 14. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, yarın deplasmanda Karagümrük ile mücadele edecek. Siyah-beyazlılar, ligde oynadığı 19 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi sonrası topladığı 38 puanla 4. sırada yer alıyor. Karagümrük ise 19 karşılaşmada 5 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgiyle elde 22 puanla 10. basamakta bulunuyor.

Ligde 14. randevu

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, ligde 14. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 13 maçın 9'unu siyah-beyazlılar kazanırken, 2'sinde ise galip gelen taraf Karagümrük oldu. 2 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş'ta sakatlar

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulan Ghezzal, Salih Uçan ve Josef de Souza, Karagümrük'e karşı forma giyemeyecek.

3 oyuncu sınırda

Beşiktaş'ta, Fatih Karagümrük maçı öncesi 3 oyuncu ceza sınırında bulunuyor. Cenk Tosun, Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Sivasspor karşılaşmasında sahadaki yerlerini alamayacak.

Uygar Aydın



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