Beşiktaş ilk yarı işi bitirdi

Maçtan dakikalar
13. dakikada sol kanatta topla buluşan N'Koudou'u, rakibinden sıyrılarak kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunu çekti. Kaleci Cenk, topu kontrol etti.
16. dakikada Vida'nın kısa düşen pasında topu kapan Mesanovic'in, şutu Welinton'a çarparak kornere çıktı.
20. dakikada sol kanatta son çizgiye inen Sagal, ortasını penaltı noktasına doğru çevirdi. Rodallega'nın topun gelişine çektiği şut üstten auta çıktı.
22. dakikada Rosier'in sağ kanatta yerden gönderdiği ortayı Mustafa Yumlu savurdu. Topu önünde bulunan Larin, çapraz pozisyonda çektiği şutta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
29. dakikada N'Koudou'nun sağ kanattan arka direğe gönderdiği orta Larin'in dokunuşunda top filelere gitti. Ancak VAR'ı dinleyen hakem Cüneyt Çakır, pozisyonun elle oynandığı gerekçesiyle golü iptal etti.
38. dakikada Beşiktaş'ın kullandığı korner atışında kaleci Cenk'in yumrukladığı topa ceza alanı dışından N'Sakala vurdu. Oluşan karambolde ceza sahasında topu önünde bulan Aboubakar'ın vuruşunda top filelerle buluştu. 2-0
39. dakikada Beşiktaş'ın kazandığı topta Aboubakar'ın sol kanattan topu alarak, ceza alanı içine sarkıtı ve pasını Ljajic'e çıkardı. Bu futbolunun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 3-0
44. dakikada Mesanovic'in topuk pasında Rodallega rakibinden sıyrılarak çektiği şutta topu filelere gönderdi. Ancak VAR'dan uyarı le pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
47. dakikada Sagal'ın ceza sahası içi sol çaprazdan çektiği sert şut üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.
47. dakikada Ljajic'in topuk pasını alan Atiba'nın yay üzerinde çektiği şutu kaleci Cenk kontrol etti.
64. dakikada Aboubakar ile duvar pası yapan N'Koudou'nun, ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği sert şut, üstten auta çıktı.
81. dakikada Sagal'ın sol kanattan açtığı ortada Rodallega, topu önce göğsünde yumuşattıktan sonra sol ayağıyla sert bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
82. dakikada Oğuzhan'ın ara pasını Aboubakar'a aktarmak isterken kalesini terk eden Cenk, kafayla topu uzaklaştırdı. Sol çaprazda topla buluşan Gökhan Töre'nin aşırtma şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
88. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Rosier, son çizgiye inerek ortasını yerden içeriye çevirdi. Hasic'in topun gelişine çektiği şutta Cenk Gönen, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90+3. dakikada Larin'in pasında sol çaprazda topla buluşan Hasic'in şutunda kaleci Cenk topu kornere tokatladı.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida (Oğuzhan dk. 74), Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba (Dorukhan dk. 83 ?), Adem Ljacij (Necip dk. 65), Larin, N'Koudou (Gökhan Töre, dk. 65) Aboubakar (Hasic dk. 84 ?)
Yedekler: Utku, Ghezzal, Rıdvan Yılmaz, Mensah, Serdar Saatçı
Teknik direktör: Sergen Yalçın
Y.Denizlispor: Cenk Gönen, Tiago Lopes (Özer Özdemir dk. 46), Leismann, Mustafa Yumlu (Marvin Bakalorz dk. 38), Ayman Ben Mohammed, Kubilay Aktaş, Mix Diskerud (Hasan Ayaroğlu dk. 68), Murawski, Sagal (Dossevi dk. 83 ?), Mesanovic (Sacko dk. 68), Rodallega
Yedekler: Pantilimon, Muhammet Özkal, Oğuz Yılmaz, Sakıb Aytaç, Ali Yavuz Kol
Teknik direktör: Hakan Kutlu
Goller: Larin (dk. 22), Aboubakar (dk. 38), Ljajic (dk. 39) (Beşiktaş)
Sarı kart: Sagal (Denizlispor)
Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu