Beşiktaş işi ilk yarıda bitirdi

2. dakikada Campanharo'nun hatasıyla topu ceza sahasında önünde bulan Redmond, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
26. dakikada Redmond'un pasıyla ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Masuaku'nun uzak direğe şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
36. dakikada Cardoso'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Gökhan Sazdağı'nın röveşatasında meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
37. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Mane, aşırtma vuruş denedi ancak kaleci Mert gole izin vermedi.
41. dakikada ceza sahası içerisinde iyi yükselen Cenk, topu Tayfur'un önüne indirdi. Tayfur'un sağ çaprazdan sert vuruşunda Hosseini topu çizgiden çıkardı.
43. dakikada Redmond'un ortasında savunmadan seken topu ceza sahası içinde önünde bulan Salih'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
48. dakikada Masuaku'nun sol kanattan ortasında kaleye yönelen meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
66. dakikada Muleka'nın sağ kanattan ortasında arka direkte müsait pozisyondaki Cenk'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
71. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Mensah'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta gitti.
80. dakikada yaptığı presle topu kazanan Gökhan, ceza sahası çizgisi önünden sert vurdu ancak meşin yuvarlak üstten gitti.
85. dakikada Carole'ün ortasında ceza sahası içerisinde kafalardan seken topu önünde bulan Kolovetsios'un şutunda top kalenin üzerinde dışarıya gitti.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Mete Kalkavan, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu
Kayserispor: Cenk, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Campanharo (Karimi dk. 46), Cardoso (İlhan dk. 72), Kemen, Mensah (Ramazan dk. 83), Mane (Emrah dk. 46), Gökhan
Yedekler: Bilal, Arif, Ethem, Ackah
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Salih (Necip dk. 89 ?), Gedson Fernandes, Muleka (Dele Alli dk. 70), Redmond (Welinton dk. 89 ?), Tayfur, Cenk (Aboubakar dk. 70)
Yedekler: Ersin, Berkay, Atiba, Emrecan, Kerem, Umut
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Redmond (dk. 2), Salih (dk. 43) (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Rosier (dk. 90+4) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Mensah, (Kayserispor), Saiss, Redmond (Beşiktaş)
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