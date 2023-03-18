Beşiktaş - İstanbulspor Maçı Canlı Anlatım

BEŞİKTAŞ 0-0 İSTANBULSPOR
Maçtan Dakikalar
1' Maç Başladı
5' Beşiktaş'ta Onur Bulut'un sağdan ceza sahasına çevirdiği topu İstanbulspor savunmasında Simon Deli karşıladı.
12' Maçta tempo düşük olarak ilerliyor.
15' Rachid Ghezzal'ın sağdan ceza sahasına yükselttiği topu Aboubakar'a gelmeden savunmada Tuncer Duhan Aksu kornere gönderdi.
İLK 11'LER:
BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Hadziahmetovic, Gedson, Ghezzal, Cenk Tosun, Aboubakar.
İSTANBULSPOR: Jensen, Duhaney, Deli, Mehmet Yeşil, Tuhan Aksu, Lojsah, Mahmadou Ba, Muammer Sarıkaya, Lokilo, Ethemi, Eze.
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