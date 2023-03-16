Beşiktaş, İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam etti

Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Yan top çalışması ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı. Siyah-beyazlılar, İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.

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