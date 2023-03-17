Beşiktaş, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, ligin 26. haftasında, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta İstanbulspor ile karşılaşacak.



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