Beşiktaş, Kadıköy'de 20. galibiyetini aldı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti. Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de 60. kez kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla Ülker Stadı'ndaki 20. galibiyetine ulaştı. Fenerbahçe'nin ise bir tanesi hükmen olmak üzere 22 galibiyeti bulunurken, 18 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Kadıköy'de oynanan derbilerde Fenerbahçe 87, Beşiktaş 82 kez gol sevinci yaşadı.

Uygar Aydın

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