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Beşiktaş, kalesini yine gole kapattı

Beşiktaş, kalesini yine gole kapattı
Beşiktaş, kalesini yine gole kapattı

Sivasspor karşısında 3-0 kazanan Beşiktaş, üst üste 3 maçta kalesini gole kapatarak savunmayı da toparladı. Siyah-beyazlılar, attığı 29 golle de ligin en golcü takımı oldu.

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş; Güven Yalçın, Larin ve Oğuzhan'ın attığı gollerle sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak ligde ikinci sıraya yükselmeyi başardı. 14 maç sonunda 28 puana ulaşan Sergen Yalçın'ın ekibi, rakip filelere attığı 29 golle ligin en golcü takımı olurken, üst üste 3 maçta ise kalesinde gol görmedi. BB Erzurumspor engelini 4-0'la geçen Beşiktaş, hafta içinde ise Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Sivasspor'u da 3-0 yenen siyah-beyazlılar, bu 3 maçta savunmadaki dikkatiyle de dikkat çekti. 12. haftada Alanyaspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Kara Kartal, 11. haftada ise Kasımpaşa'yı sahasında 3-0 mağlup etmişti. Siyah-beyazlılar, ligde toplamda 5 maçta kalesini gole kapatırken, son 5 lig maçının 4'ünde rakip forvetlere geçit vermedi. İlk 9 haftada kalesinden 17 kez meşin yuvarlağı çıkaran Beşiktaş, son 5 maçta ise yalnızca Alanyaspor maçında 2 gol yedi.

Bozhan Memiş


 

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