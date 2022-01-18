Beşiktaş, Karagümrük deplasmanında 8 maç sonra galip

MAÇTAN DAKİKALAR
35' Ghezzal'ın pasında ceza saha dışı sol çaprazında topu önünde bulan Pjanic'in gelişine vuruşunu kaleci Viviano iki hamlede kontrol etti.
37' Ghezzal'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Caner Erkin, ceza alanında meşin yuvarlağı uzaklaştırmak isterken elle müdahale edince hakem Halil Umur Meler penaltı noktasını gösterdi.
39' Penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Batshuayi, topu sol köşeden ağlarla buluşturdu. 0-1
48' Batshuayi'nin yay üzerinden verdiği pasta ceza sahası içi sol çaprazında meşin yuvarlağın sahibi olan Larin'in plase vuruşu direk dibinden auta çıktı.
63' Ceza sahası içi sağ tarafındaki Levent'in penaltı noktası gerisine çıkardığı pasta Bistrovic'in topu kontrol ettikten sonra çektiği şut kaleci Ersin'de kaldı.
86' Bistrovic'in kaleyi cepheden gören pozisyondan yaklaşık 20 metreden kullandığı serbest vuruşu kaleci Ersin yatarak kornere çeldi.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Halil Umut Meler, Kemal Yılmaz, Volkan Ahmet Narinç
Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Salih Dursun (Davide Biraschi dk. 90 ?), Burak Bekaroğlu, Jure Balkovec, Caner Erkin (Alparslan Erdem dk. 90 ?), Jimmy Durmaz (Aleksandar Pesic dk. 76), Adnan Uğur (Levent Mercan dk. 46), Emre Mor, Fabio Borini, Yann Karamoh (Vato Arveladze dk. 58), Kristijan Bistrovic
Yedekler: Utku Yuvakuran, Rayyan Baniya, Erhun Öztümer, Efe Tatlı, Tunay Torun
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Necip Uysal, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Rachid Ghezzal (Güven Yalçın dk. 79), Miralem Pjanic (Salih Uçan dk. 89 ?), Oğuzhan Özyakup (Can Bozdoğan dk. 70), Cyle Larin (Gökhan Töre dk. 79), Michy Batshuayi (Alex Teixeira dk. 88 ?)
Yedekler: Emre Bilgin, Francisco Montero, Serdar Saatçı, Mehmet Topal, Kenan Karaman
Teknik Direktör: Önder Karaveli
Gol: Batshuayi (dk. 39 pen.) (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Volkan Demirel (dk. 90+2) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Salih Dursun (Fatih Karagümrük), Batshuayi (Beşiktaş)