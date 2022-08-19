Beşiktaş, Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında pazar günü oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile devam etti.

Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik çalışma sonrası gerçekleştirilen şut çalışmasıyla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık bir saat sürdü.

Öte yandan siyah-beyazlı futbolcular, Valentin Rosier'in doğum gününü Brezilya usulü yumurta ve unla kutladı.

Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayarak kampa girecek.