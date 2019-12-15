Beşiktaş karavana attı

Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor'a sahasında 2-0 mağlup olan ve 8 maç aradan sonra kaybeden Beşiktaş, bu maçta yaptığı ortalarda da karavana attı. Yeni Malatyaspor karşısında tam 33 orta yapan ve bu ortalarda yalnızca 7 isabet sağlayabilen Beşiktaş, kanatlardan gerçekleştirdiği organizasyonlarda beklediği verimi alamadı. Özellikle Diaby ve Rebocho'nun isabetsiz ortaları maç boyunca dikkat çekerken, Beşiktaş'ın hücumcuları da bu pozisyonlarda rakip savunma arasında kayboldu.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu