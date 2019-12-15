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Beşiktaş karavana attı

Beşiktaş karavana attı
Beşiktaş karavana attı

Yeni Malatyaspor karşısında kanatlardan etkili gelmek isteyen ve ceza sahasına birçok orta yapan Beşiktaş, yaptığı ortalarda yüzde 21 isabet sağladı.

Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor'a sahasında 2-0 mağlup olan ve 8 maç aradan sonra kaybeden Beşiktaş, bu maçta yaptığı ortalarda da karavana attı. Yeni Malatyaspor karşısında tam 33 orta yapan ve bu ortalarda yalnızca 7 isabet sağlayabilen Beşiktaş, kanatlardan gerçekleştirdiği organizasyonlarda beklediği verimi alamadı. Özellikle Diaby ve Rebocho'nun isabetsiz ortaları maç boyunca dikkat çekerken, Beşiktaş'ın hücumcuları da bu pozisyonlarda rakip savunma arasında kayboldu.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu

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