Beşiktaş Kasımpaşa Canlı İzle | BJK Kasımpaşa ilk 11'ler | BJK Kasımpaşa saat kaçta hangi kanalda

Süper Lig'in 11. haftası açılış maçında Beşiktaş Kasımpaşa'yı konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 19.30'da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

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Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman; taktik programının yer aldığı uygulamalar, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa maçı kadrosuna dahil ettiği 21 futbolcu şöyle:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Georges Nkoudou, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Atakan Üner, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Güven Yalçın ve Vincent Aboubakar."

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Atiba, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar.

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Yusuf, Tirpan, Carius, Hajradinovic, Koita, Koomson, Hodzic.