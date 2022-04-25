Beşiktaş - Kasımpaşa Maç Anlatımı

Beşiktaş 0-2 Kasımpaşa

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

2' Sağ çaprazdan hızlı atağa çıkan Muleka, topu ayağından çıkarmadan Rosier araya girerek kornere gönderdi.

5' Rıdvan'ın pasında sol kanattan topla buluşan Güven, içeri ortaladı. Ceza sahasında Doğucan, topu kornere attı.

10' Rıdvan sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Donk tehlikeyi uzaklaştırdı.

15' Güven Yalçın'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Uros Spajic topu uzaklaştırdı.

20' Rıdvan'ın sol çaprazdan içeri ortasında top savunmadan döndü. Dönen topa sağ çaprazdan Welinton gelişine vurdu. Welinton'un sert şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı

22' Muleka, Josef'in müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun devamında Josef sarı kart gördü.Sarı Kart - Souza

Pozisyon 27' Hadergjonaj'ın sağ kanattan içeri ortasında Ben Ouanes'in vuruşunda top direkten döndü.

28' GOL! Muleka, Kasımpaşa'yı öne geçiren golü kaydetti. Sol çaprazdan yapılan ortada ceza sahasında Hadergjonaj'ın indirdiği topa vuruşunu yapan Muleka, topu ağlara gönderdi.Gol - Jackson Muleka

30' Sağ kanattan ceza sahasına giren Muleka, çaprazdan vuruşunu yaptı. Muleka'nın sert şutunda Ersin'in müdahalesiyle top kornere çıktı

45' GOL! 45+1' Ben Ouanes, skoru 2-0 yaptı. Gönderilen uzun topta savunma arkasına sarkan Ben Ouanes, Ersin'in önde olduğunu görünce yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi.Gol - Mortadha Ben Ouanes

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İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Pjanić, Josef, Rıdvan, Ghezzal, Güven, Batshuayi.

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Uroš Spajić, Donk, Eren, Doğucan, Hajradinović, Eysseric, Fall, Ben Ouanes, Muleka.