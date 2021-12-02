Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. İdman, taktik programın yer aldığı çalışmaların ardından tam sahada oynanan taktik maçıyla sona erdi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında, yarın saat 20.00'de R. Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçı kadrosuna dahil ettiği 21 futbolcumu şöyle:

Ersin Destanoğlu

Emre Bilgin

Valentin Rosier

Rıdvan Yılmaz

Josef de Souza

Georges Nkoudou

Salih Uçan

Michy Batshuayi

Oğuzhan Özyakup

Can Bozdoğan

Atiba Hutchinson

Mehmet Topal

Miralem Pjanic

Cyle Larin

Rachid Ghezzal

Welinton Souza

Domagoj Vida

Kenan Karaman

Serdar Saatçı

Güven Yalçın

Umut Meraş