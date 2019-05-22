Beşiktaş, Kasımpaşa maçının biletlerini satışa sundu

Süper Lig'de 62 puanla 3. sırada bulunan ve yerini korumak isteyen Beşiktaş, ligin son haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, cuma günü saat 21.00'de oynanacak olan karşılaşmanın biletleri de satışa sunuldu.

90 TL ile 800 TL arasında değişen bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori 245TL

2. Kategori 225TL

3. Kategori 205TL

4. Kategori 195TL

5. Kategori 165TL

6. Kategori 150TL

7. Kategori 100TL

8. Kategori 90TL

VIP: 680TL

1903 A-E: 680TL

1903 B-D: 750TL

1903 C: 800TL