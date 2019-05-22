Beşiktaş, Kasımpaşa maçının biletlerini satışa sundu

Süper Lig'de 62 puanla 3. sırada bulunan ve yerini korumak isteyen Beşiktaş, ligin son haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, cuma günü saat 21.00'de oynanacak olan karşılaşmanın biletleri de satışa sunuldu.
90 TL ile 800 TL arasında değişen bilet fiyatları şu şekilde:
1. Kategori 245TL
2. Kategori 225TL
3. Kategori 205TL
4. Kategori 195TL
5. Kategori 165TL
6. Kategori 150TL
7. Kategori 100TL
8. Kategori 90TL
VIP: 680TL
1903 A-E: 680TL
1903 B-D: 750TL
1903 C: 800TL