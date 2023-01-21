Beşiktaş, Kayserispor deplasmanında

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş yarın saat 16.00'da deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Ligde bu sezon siyah-beyazlılar, 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile aldığı 32 puanla 5. sırada yer alırken, sarı-kırmızılılar ise 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile topladığı 26 puanla 8. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de 44. randevu

Beşiktaş ile Kayserispor, bugüne kadar Süper Lig'de 43 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, 25 defa sahadan 3 puan ile ayrılan taraf olurken, sarı-kırmızılılar da 10 karşılaşmada gülen taraf oldu. Geride kalan 8 müsabaka ise berabere tamamlandı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan maçı siyah-beyazlılar 1-0'lık skorla kazandı.

Beşiktaş, bu sezon ilk peşinde

Beşiktaş, Kayserispor karşısında galip gelirse bu sezon ilk kez üst üste 4 galibiyet elde etmiş olacak. Kartal, Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmadan 3 puan ayrıldı. Siyah-beyazlılar bu süreçte Adana Demirspor'u 1-0, Kasımpaşa ve Konyaspor'u da 2-1'lik skorla mağlup etti.

Mete Kalkavan düdük çalacak

Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Zorbay Küçük olacak.

Yunus Kılıç



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