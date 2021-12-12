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Beşiktaş - Kayserispor Maç Anlatımı

Beşiktaş - Kayserispor Maç Anlatımı
Beşiktaş - Kayserispor Maç Anlatımı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u ağırlıyor

BEŞİKTAŞ 0-0 Y. KAYSERİSPOR

Maç Anlatımı

1'Maç başladı

2' İbrahim'in sağ kanattan içeri gönderdiği topa ceza sahasında Serdar dokundu ve top kornere çıktı.
5' Ghezzal ceza sahasında topla buluştu. Hosseini topa müdahale etmek isterken top eline çarptı. Beşiktaşlı futbolcular penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

9' Beşiktaş'ın genç stoperi Serdar Saatçı, hakeme topun en son kendinden çıktığını söyledi ve karar aut.

16' Rıdvan'ın sol kanattan ortasında savunmaya çarpan top kornere çıktı.

17' Ghezzal sağ kanattan içeri ortaladı. Kimsenin dokunamadığı top direğin dibinden dışarı çıktı.

23' Vida'yı yaptığı faul nedeniyle Onur Bulut maçın ilk sarı kartını gördü.Sarı Kart - Onur Bulut

21' Emrah sağ kanattan içeri kesmek istedi. Rıdvan'ın müdahalesiyle top kornere gitti.

 

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İLK 11'LER!

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Serdar, Vida, Rdıvan, Atiba, Pjanic, Can, Ghezzal, Larin, Batshuayi.

KAYSERİSPOR: Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Carole, Kemen, İbrahim, Campanharo, Emrah, Thiam, İlhan.

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