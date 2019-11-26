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Beşiktaş, Kayserispor maçı biletlerini satışa çıkarıyor

Beşiktaş, Kayserispor maçı biletlerini satışa çıkarıyor
Beşiktaş, Kayserispor maçı biletlerini satışa çıkarıyor

Süper Lig'in 13. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın biletlerini yarın saat 11.00'de satışa çıkaracak.

Süper Lig'in 13. haftasında taraftarı önünde Kayserispor'la karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın biletlerini yarın saat 11.00 itibariyle satışa sunacak.

2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak olan mücadelenin bilet fiyatları da belli oldu. Siyah-beyazlı kulübün belirlediği fiyatlar şu şekilde:
1. Kategori: 265TL
2. Kategori: 250TL
3. Kategori: 225TL
4. Kategori: 215TL
5. Kategori: 180TL
6. Kategori: 165TL
7. Kategori: 110TL
8. Kategori: 100TL
VIP: 750TL
1903 A-E: 750TL
1903 B-D: 825TL
1903 C: 875TL

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