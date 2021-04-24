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Beşiktaş - Kayserispor maçı canlı anlatım

Beşiktaş - Kayserispor maçı canlı anlatım
Beşiktaş - Kayserispor maçı canlı anlatım

Süper Lig'in 37.haftasında Beşiktaş , Hes Kablo Kayserispor'u kendi sahasında ağırlıyor.

Beşiktaş 2 - 1 Kayserispor

 CANLI ANLATIM 

1'Maç başladı

2' Ljajic ceza alanı içinde yerde kaldı! Beşiktaş penaltı kazandı!

4' GOL! Rachid Ghezzal'ın penaltı golüyle Beşiktaş, Kayserispor karşısında 1-0 öne geçti.Gol - Rachid Ghezzal

6' GOL! Kayserispor Pedro Hennrique'nin golüyle hemen karşılık verdi! Skor 1-1!

11' Kayserispor'da Muhar ceza alanı dışından etkili bir şut gönderdi! Ersin uzandı ancak top az farkla yan ağlara çarpıp auta çıktı.

13' GOL! Beşiktaş, N'Koudou'nun golüyle 2-1 öne geçti! Ljajic'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan N'Koudou sol çaprazda dar açıdan vuruşunda topu ağlara yolladı!Gol - Georges-Kevin N'Koudou
Pozisyon 

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BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Montero, Vida, N'Sakala, Josef, Necip, Ljajic, Ghezzal, N'Koudou, Gökhan Töre.

KAYSERİSPOR: Doğan Alemdar, Aziz Behich, Kolovetsios, Mario Paz, Kvrzic, Attamah, Muhar, Henrique, Lennon, Alibec, İlhan Parlak.
 

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