Beşiktaş - Kayserispor maçı canlı anlatım

Beşiktaş 2 - 1 Kayserispor
CANLI ANLATIM
1'Maç başladı
2' Ljajic ceza alanı içinde yerde kaldı! Beşiktaş penaltı kazandı!
4' GOL! Rachid Ghezzal'ın penaltı golüyle Beşiktaş, Kayserispor karşısında 1-0 öne geçti.Gol - Rachid Ghezzal
6' GOL! Kayserispor Pedro Hennrique'nin golüyle hemen karşılık verdi! Skor 1-1!
11' Kayserispor'da Muhar ceza alanı dışından etkili bir şut gönderdi! Ersin uzandı ancak top az farkla yan ağlara çarpıp auta çıktı.
13' GOL! Beşiktaş, N'Koudou'nun golüyle 2-1 öne geçti! Ljajic'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan N'Koudou sol çaprazda dar açıdan vuruşunda topu ağlara yolladı!Gol - Georges-Kevin N'Koudou
Pozisyon
-----------------
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Montero, Vida, N'Sakala, Josef, Necip, Ljajic, Ghezzal, N'Koudou, Gökhan Töre.
KAYSERİSPOR: Doğan Alemdar, Aziz Behich, Kolovetsios, Mario Paz, Kvrzic, Attamah, Muhar, Henrique, Lennon, Alibec, İlhan Parlak.