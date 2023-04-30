Beşiktaş kazandı, zirve karıştı!

BEŞİKTAŞ 3-1 GALATASARAY
Maçtan Dakikalar
20. dakikada Oliveira'nın tek pasında sağ kanatta Rashica topla buluştu. Rashica'nın kale önüne gönderdiği topa Icardi'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1
22. dakikada sağ taraftan Hadziahmetovic'in kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Saiss kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak yandan auta gitti.
30. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Redmond'un içeri yaptığı ortada kale önünde Cenk'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
35. dakikada sol köşeden Masuaku'nun kullandığı kornerde kale önünde Saiss'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
53. dakikada sağ kanattan Salih'in yaptığı ortada kale önünde Aboubakar'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
55. dakikada Redmond'un pasında sağ kanatta Rosier topun sahibi oldu. Rosier'in içeri çevirdiği topa kale önünde Aboubakar'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
58. dakikada Oliveira'nın hatasında Hadziahmetovic topla ceza yayı önünde buluştu. Ceza sahası içine girerek kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Hadziahmetovic'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak filelere gitti. 2-1
87. dakikada Torreira'nın pasında ceza yayı içinde topa sahip olan Kerem'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
90+3. dakikada Rosier'in uzun pasında Galatasaray yarı sahasında topla buluşan Aboubakar'ın sağ çaprazdan ceza sahası içine girerek dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Emin Tuğral
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic (Maxim dk. 90 ?), Gedson (Onur Bulut dk. 90+6 ?), Redmond, Salih Uçan (Tayfur Bingöl dk. 84 ?), Cenk Tosun (Necip Uysal dk. 83 ?), Aboubakar (Muleka dk. 90+6 ?)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Welinton, Umut Meraş, Kerem Atakan Kesgin, Berkay Vardar
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Adekugbe (Barış Alper Yılmaz dk. 71), Oliveira (Midtsjo dk. 62), Torreira (Yunus Akgün dk. 90+1 ?), Rashica (Dubois dk. 71), Mertens (Zaniolo dk. 62), Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Yedekler: Okan Kocuk, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Mata, Gomis
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Icardi (dk. 20) (Galatasaray), Saiss (dk. 35), Hadziahmetovic (dk. 58), Aboubakar (dk. 90+3) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Rashica, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Saiss, Masuaku, Rosier, Salih Uçan, Colley (Beşiktaş)
Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu - Samet Yalçın
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