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Beşiktaş: 'Kimse heveslenmesin'

Beşiktaş: 'Kimse heveslenmesin'
Beşiktaş: 'Kimse heveslenmesin'

Hatayspor'u 7-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Beşiktaş'ta futbolcular maçın ardından galibiyet pozu verirken, siyah-beyazlı kulüp bu fotoğrafı "Kimse heveslenmesin" notuyla paylaştı.

Süper Lig'in 39. haftasında Hatayspor'u konuk eden Beşiktaş, Akintola (k.k.), Larin (4), N'Koudou ve Rıdvan Yılmaz'ın golleriyle sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrılırken şampiyonluk yolunda önemli bir virajı geride bıraktı. Beşiktaş, ligin kalan 3 haftasında 4 puan toplaması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Hatayspor önünde bu sezon ligdeki en farklı galibiyete imza atan siyah-beyazlılarda futbolcular maçın ardından soyunma odasında galibiyet pozu verirken, Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabından bu fotoğraf "Kimse heveslenmesin" notuyla paylaşıldı.

Bozhan Memiş

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