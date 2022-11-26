Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı



BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 10.30 ve 16.30'da yapacağı çalışmalarla devam edecek.

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