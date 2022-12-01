Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Salonda gerçekleştirilen aktivasyon çalışmasıyla başlayan idman, sahada yapılan ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, yan top ve duran top çalışmalarıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına bugün saat 16.30'da yapacağı çalışmayla devam edecek.

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