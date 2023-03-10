Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları ve top kapmayla başladı. Pas ve şut çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Siyah-beyazlılar, Başakşehir müsabakasının hazırlıklarını yarın saat 17.00'de gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.

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