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Beşiktaş, kupa maçı için Erzurum'a geldi

Beşiktaş, kupa maçı için Erzurum'a geldi
Beşiktaş, kupa maçı için Erzurum'a geldi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın akşam 18.30’da oynanacak B.B Erzurumspor maçı için bugün akşam saatlerinde Erzurum’a geldi.

Türkiye Kupası'nda yarın Son 16 Turu ilk maçında B.B. Erzurumspor'un konuğu olacak Beşiktaş, Erzurum'a özel uçakla saat 15.50'de iniş yaptı. Beşiktaş kafilesi, Erzurum havalimanından maç saatini beklemek için kalacağı otele doğru yola çıktı.

Erzurum havalimanında Beşiktaş teknik heyeti ve futbolcularına sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, tezahüratlarıyla takımlarına destek verdiler.

Siyah-beyazlı ekip, Kazım Karabekir Stadı'nda oynayacağı B.B. Erzurumspor maçı için Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde; Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Mohamed Elneny, Georges, N'Koudou, Necip Uysal, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kartal, Kayra Yılmaz, Caner Erkin, Abdoulay Diaby'den oluşan kadrosuyla Erzurum'a geldi.

Ayşegül Gedik - Şahap Gürler


 

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