Beşiktaş, kupada çeyrek finalde

Maçtan dakikalar

7. dakikada sol kanatta topla buluşan N'Koudou rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine girdi ve kale sahası önüne sert bir orta yaptı. Bu noktada bulunan Aboubakar topa müdahale etmekte geç kaldı.

11. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Michalak, kale sahası önüne çevirdi. Bu noktada Fernando direkt kaleye gönderdi ancak Montero son anda ayak koyarak topu kornere yolladı.

37. dakikada Çaykur Rizespor hızlı çıktı. Selim'in sağ kanattan pasında topu alan Michalak ceza sahasına girerek sert vurdu ancak top az farkla üstten dışarı çıktı.

50. dakikada sol kanattan bindiren N'Sakala ceza sahası içindeki Larin'i gördü. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda savunmanın müdahale ettiği top üst direğe çarparak kornere çıktı.

63. dakikada N'Koudou'nun pasında sol kanattan son çizgiye inen N'Sakala ceza sahasına ortaladı. Müsait durumdaki Mensah gelişine vurdu ancak topu yandan dışarı gönderdi.

65. dakikada Alberk Koç'un soldan yaptığı ortada ceza sahası içinde yükselen Doğan Erdoğan kafayı vurdu ancak top az farkla auta çıktı.

80. dakikada Güven'den aldığı pasla ceza sahası önüne hareketlenen Larin direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

85. dakikada Oğuzhan'ın kullandığı korner atışında ön direğe koşu yapan Necip, arkaya aşırttı. Bu noktada bomboş pozisyondaki Larin kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 1-0

87. dakikada sol kanattan bindiren N'Sakala ceza sahası içine çevirdi. Müsait pozisyondaki Güven'in vuruşunda kaleci Zafer topa hakim oldu.

87. dakikada Oğuzhan'ın pasında ceza sahasına giren Güven'in şutunda kaleci Zafer'den dönen topu N'Koudou tamamladı. Selim Ay bu pozisyonda meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Sarper Barış Saka, Kerem Ersoy, Yusuf Bozdoğan

Beşiktaş: Utku, Necip, Welinton, Montero, N'Sakala, Dorukhan, Ghezzal (Güven dk. 73), Oğuzhan, Mensah (Josef dk. 73), N'Koudou (Hasic dk. 88 ?), Aboubakar (Larin dk. 46)

Yedekler: Ersin, Atiba, Adem Ljajic, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Gökhan Töre

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Çaykur Rizespor: Zafer, Onur, Emir, Selim (Emir Han dk. 89 ?) Alberk, Yasin (Jovancic (dk. 43), Donsah, Fernando (Samudio dk. 67), Michalak, Doğan (Mithat dk. 89 ?), Kemal

Yedekler: Tarık, Boğaçhan, Tunay, Murat, Melnjak

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Gol: Larin (dk. 85) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Oğuzhan, Utku (Beşiktaş), Doğan Erdoğan (Çaykur Rizespor)

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu



