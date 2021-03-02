Beşiktaş, Malatya'dan 3 puanla ayrıldı

Maçtan dakikalar
15. dakikada N'Sakala'nın sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Aboubakar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı.
23. dakikada Hadebe'den topu kapan Larin'in ceza sahası içine girip pasını Aboubakar'a çıkardı. Aboubakar, ceza sahası içinde bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.
24. dakikada defansın arkasına sarkan Mustafa'nın ceza sahası içine sol taraftan girip, çaprazdan vuruşunda kaleci Utku Yuvakuran meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
39. dakikada ceza sahası dışından Mustafa'nın vuruşunda meşin yuvarlak sağ direğin yanından dışarı gitti.
56. dakikada sol taraftan N'Sakala'nın ortasında ceza sahası içine yakın bir noktada topu alan Larin'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
59. dakikada Aboubakar'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Atiba'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
61. dakikada sol taraftan Ghezzal'ın kullanıldığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Welinton'ın vuruşunda meşin yuvarlak sol taraftan dışarı gitti.
79. dakikada Rosier'ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı.
87. dakikada Mustafa'nın sağ kanatta ortasında ceza sahası içinde seken topu alan Chebake'in sağdan son çizgiden vuruşunda kaleci Utku Yuvakuran meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
90+3. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde Chebake'nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Halis Özkahya, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Issam Chebake, Wallace, Hadebe, Karim Hafez, Zeki Yavru, Acquah (Ahmet Ildiz dk. 72), Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük, Stephan Mallan (Fofana dk. 75), Benjamin Tetteh
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Bülent Cevahir, Eric Ndizeye, Fernando Zuqui, Aly Malle, Umut Bulut, Jetmir Topalli, Doğukan Emeksiz
Teknik Sorumlu: Hakan Çalışkan
Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Necip Uysal (Bernard Mensah dk. 46), Josef De Souza, Atiba, Rachid Ghezzal (Gökhan Töre dk. 74), Cyle Larin, Aboubakar (N'Koudou dk. 85 ?)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Ajdin Hasic
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Gol: Atiba (dk. 59) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Benjamin Tetteh, Issam Chebake (Yeni Malatyaspor)
Cahit Özçelik - Erdal Akbuğa