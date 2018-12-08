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Beşiktaş Malmö hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Malmö hazırlıklarına başladı
Beşiktaş Malmö hazırlıklarına başladı

UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında Malmö ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Alanyaspor karşısında ilk 11'de oynayan futbolcular salonda rejenarasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma koşularının ardından istasyon çalışması ve açma germe yaptı. Isınmanın ardından pas çalışması, 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas antrenmanı yapıldı. İdman yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi. Yarın izin yapacak olan siyah-beyazlılar, pazartesi saat 16.00'da hazırlıklarına devam edecek. 

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