Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı



Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışması ile devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

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