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Beşiktaş MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 25. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz ile takımdan ayrı koşu yapan Gökhan Gönül katılmadı.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 20.00'de Vodafone Park'ta MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

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