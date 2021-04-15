Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, tam sahada oynanan taktik maçı sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında, yarın saat 19.00'da sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekibin maç kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Vida, Bila Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Mensah, Nkoudou, Larin, Ghezzal, Gökhan Töre."