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Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi sona erdi

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi sona erdi
Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi sona erdi

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda oy verme tamamlandı ve oy sayma işlemine geçildi.

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda oy verme işlemi sona erdi - Tıkla İzle

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu, Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştiriliyor. Saat 11.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi oyunu 4. sandıkta, Fuat Çimen de 5. sandıkta kullandı. Üyeler, kulüp başkanlığı dışında denetleme kurulu, disiplin kurulu, seçme ve sicil kurulu seçimleri de yapıldı.

15 bin 512 üyenin oy verme hakkı olduğu seçime 4 bin 529 üye katılım gösterdi. Oy vermelerin tamamlanmasının ardından oy sayma işlemine geçildi.

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

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