Beşiktaş Park'ta farklı galibiyet! Maç sonucu: Beşiktaş 3 - 0 Göztepe

Süper Lig'de heyecan ikinci hafta mücadeleleriyle kaldığı yerden devam ediyor. İkinci haftanın açılış mücadelesinde Beşiktaş sahasında İzmir ekibi Göztepe'yi konuk etti. Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 3-0'lık skorla mağlup etti.

BEŞİKTAŞ 3 - 0 GÖZTEPE

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Oğuzhan'ın sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinden Medel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.

6. dakikada Güven'in ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak üst direkten dışarıya çıktı.

17. dakikada Adem Ljajic'in geriye pasında araya giren Serdar'ın ceza yayı üzerinde çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Karius'ta kaldı.

42. dakikada defansın hatasında topu kapan Oğuzhan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top direkten ve kaleci Beto'da kaldı.

45+2. dakikada Caner'in ceza sahası içi sol taraftan yerden ortasında altıpasta bulunan Güven Yalçın'ın boş kaleye dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Adem Ljajic pasında ceza sahası dışı sol tarafında topla buluşan Caner'in ortasında top direkt kaleye gitti ve ağlarla buluştu. 2-0

59. dakikada Lens'in pasında sol kanatta topla buluşan Adem Ljajic'in rakiplerini geçerek ceza sahası içine girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Beto'nun müdahalesine rağmen ağlara gitti. 3-0

78. dakikada sağ kanattan Poko'nun pasında topla buluşan Castro'nun ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

79. dakikada Lens'in ceza sahası dışından aşırtmasında kaleci Beto meşin yuvarlağı kurtardı.

90+2. dakikada Poko'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Alparslan'ın şutu direkten döndü.

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Medel (Necip Uysal dk. 67), Oğuzhan Özyakup (Muhayer dk. 85 ?), Adem Ljajic, Lens, Tyler Boyd (N'Koudou dk. 61), Güven Yalçın

Yedekler: Utku, Douglas, Pedro, Muhayer, Kartal, Orkan Çınar, Quaresma, Umut

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Göztepe: Beto, Gassama, Sanneh, Titi, Schwechlen, Borges (Alpaslan dk. 75), Poko, Yasin Öztekin (Andre Castro dk. 61), Serdar Gürler, Deniz Kadah, Erden Derdiyok (Halil Akbunar dk. 46)

Yedekler: Göktuğ, Berkan, Reis, Yalçın, Batuhan, Ege Özkayımoğlu

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Güven (dk. 45+2), Vida (dk. 54), Adem Ljajic (dk. 59) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Poko (Göztepe), Victor Ruiz (Beşiktaş)

Beşiktaş, Sivas mağlubiyetini unutturdu

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'yi taraftarı önünde farklı mağlup eden Beşiktaş, ilk hafta Sivasspor deplasmanında aldığı 3-0'lık yenilgiyi unutturdu.

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'na Sivasspor deplasmanında aldığı 3-0'lık mağlubiyetle başlayan ve oynadığı futbolla da taraftarlarını üzen Beşiktaş, Sivas mağlubiyetini Göztepe maçında unutturdu. Bu sezon taraftarı önünde çıktığı ilk maçta İzmir ekibi karşısında özellikle ikinci yarıda çok etkili oynayan siyah-beyazlılar, Güven Yalçın, Caner Erkin ve Adem Ljajic'in golleriyle sonuca giderek ilk puanlarını topladı.

Nkoudou hareket getirdi

45+2'de Güven Yalçın'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan siyah-beyazlı ekip, 54'te Caner Erkin, 59'da da Adem Ljajic'in golleriyle 3-0'lık galibiyete uzanırken, yeni transfer Nkoudou, oyuna dahil olduktan sonra hücum hattına hareket getiren isim oldu. Sol kanattan yaptığı uzun mesafeli koşularla tribünleri de coşturan Nkoudou, ilk maçında tam not aldı. İlk maçında Sivas deplasmanında 3-0 mağlup olan Beşiktaş, Göztepe'yi sahasında aynı skorla devirerek, taraftarlarını mutlu etti.