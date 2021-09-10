Beşiktaş polisinden okul çevrelerinde sıkı denetim

2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin başlamasının ardından emniyet güçleri de mega kentteki okulların çevresinde önlem ve denetimlere başladı. Bu kapsamda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin huzur ve güvenliği için ilçe genelindeki okulların çevresinde aldığı önlemlerle adeta kuş uçurtmuyor. Öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatlerinde denetim yapan ekipler, vatandaşların Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgularını yaparak şüpheli gördükleri araçları da durdurdu.

Beşiktaş polisinin denetimlerinin hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.

Doğan Can Cesur - Ömer Faruk Yıldız