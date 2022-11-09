Beşiktaş rahat kazandı

Maçtan Dakikalar
5. dakikada orta yuvarlakta topu kontrol eden Redmond, hızla ilerleyerek ceza yayı önünden yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 1-0
9. dakikada Dele Alli'nin ceza yayı üzerinden yaptığı pasla topla buluşan Redmond, altıpas üzerindeki Muleka'ya meşin yuvarlağı aktardı. Muleka da bekletmeden topu boş kaleye göndererek farkı 2'ye çıkardı. 2-0
28. dakikada Oğuzhan Akgün'ün sol taraftan ortasında savunmadan seken topu ceza sahası içi sağ çaprazda önünde bulan Redmond sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.
34. dakikada Beşiktaş'ın sol kanattan gelişen atağında Muleka'nın penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta savunmadan seken topu önünde bulan Dele Alli, meşin yuvarlağı kaleci Mehmet'in bacaklarının arasından filelere gönderdi. 3-0
55. dakikada Serik Belediyespor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Redmond'un önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Mehmet meşin yuvarlağı kornere çeldi.
66. dakikada sol taraftan Oğuzhan'ın yaptığı ortaya altıpasta Harun Kavaklıdere'nin yaptığı vuruş ağlara gitti. 3-1
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Kapluhan, Oğuz Kağan Çalışır
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Welinton (Emrecan Uzunhan dk. 70), Montero (Umut Meraş dk. 70), Tayfur Bingöl, Atiba (Salih Uçan dk. 70), Kerem Kesgin, Oğuzhan Akgün (Gedson Fernandes dk. 82 ?), Dele Alli, Redmond (Weghorst dk. 85 ?), Muleka
Yedekler: Mert Günok, Emre Bilgin, Tayyip Sanuç, N'Koudou, Cenk Tosun
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Serik Belediyespor: Mehmet Doğan, Mehmet Demirözü, Erdoğan Kaya, Fırat Arıkan, İsmet Benli (Harun Kavaklıdere dk. 46), Ali Adıgüzel (Mustafa Acar dk. 63), Sergen Yatağan (Ergün Nazlı dk. 87 ?), Burak Göksel (Mehmet Kocabaş dk. 82 ?), Sebahattin Usta (Halil Sevinç dk. 46), Oğuzhan Doğan, Muhammet Akpınar
Yedekler: İbrahim Demir, Batuhan Kırdaroğlu, Muhammet Yazıcı, Mikail Başar, Erdi Zengin
Teknik Direktör: Cem Kavşak
Goller: Redmond (dk. 5), Muleka (dk. 9), Dele Alli (dk. 34) (Beşiktaş), Harun Kavaklıdere (dk. 66) (Serik Belediyespor)
Sarı kartlar: Montero (Beşiktaş), Fırat Arıkan (Serik Belediyespor)
İsmail Yasin Akçın - Mehmet Şirin Topaloğlu
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