Beşiktaş rahat kazandı

BEŞİKTAŞ 3-1 GİRESUNSPOR

Maçtan Dakikalar



3. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Ghezzal'ın ortasında Cenk Tosun'un arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Ferhat'ta kaldı.

21. dakikada Mejia'nın ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Riad Bajic, Borja Sainz'e pasını aktardı. Sainz'in son çizgiye inerek yaptığı ortada Bajic'in altıpas üzerinden bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

23. dakikada Colley'in ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Aboubakar, rakibini geçerek yaptığı sert şutta kaleci Ferhat meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada kendi yarı alanından çıkmaya çalışan Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic'in hatalı pasını kapan Borja Sainz'in ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta top az farkla üstten dışarı gitti.

30. dakikada Aboubakar'ın ceza sahasına derinlemesine pasında Cenk Tosun, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ferhat topu ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

37. dakikada Salih Uçan'ın ceza sahası yayı önünden yaptığı vuruşta top Alexis Perez'in eline çarparken, hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

39. dakikada penaltı atışını kullanan Aboubakar, meşin yuvarlağı kaleci Ferhat'ın sağından filelere gönderdi. 1-1

42. dakikada sağ taraftan topla ilerleyen Ghezzal'ın, ceza sahası içi sağ çaprazından sert ortasında meşin yuvarlak uzak direğe çarparak taca çıktı.

45+5. dakikada Ghezzal'ın pasında ceza sahası sağ çaprazda topu kontrol eden Aboukakar'ın uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

53. dakikada Riad Bajic'in sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Alexis Perez'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

54. dakikada sol taraftan topla ilerleyen Masuaku'nun pasında topu alan Redmond, ceza sahasına girerek dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

71. dakikada sol tarafta topla buluşan Redmond, rakibinden sıyrılarak ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ferhat, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+5. dakikada Alexis Perez'in ceza yayı önünden yaptığı sert şutta top az farkla kalenin yanından dışarı çıktı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Roman Saiss, Omar Colley, Arthur Masuaku (Jackson Muleka dk. 86 ?), Salih Uçan (Necip Uysal dk. 75), Amir Hadziahmetovic (Alexandru Maxim dk. 74), Rachid Ghezzal (Tayfur Bingöl dk. 74), Nathan Redmond, Cenk Tosun (Gedson Fernandes dk. 35), Vincent Aboubakar

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Kerem Atakan Kesgin, Berkay Vardar, Umut Meraş

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Giresunspor: Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Ramon Arias, Alexis Perez, Alper Uludağ (Faruk Can Genç dk. 63), Jorman Campuzano (Murat Cem Akpınar dk. 73), Brandley Kuwas (Doğan Can Davas dk. 64), Görkem Sağlam (Vukan Savicevic dk. 64), Robert Mejia, Borja Sainz (Rahmetullah Berişbek dk. 84 ?), Riad Bajic

Yedekler: Onurcan Piri, Talha Ülvan, Arda Kılıç, Kadir Seven, Mert Han Kurt

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Riad Bajic (dk. 21) (Giresunspor), Aboubakar (dk. 39 pen. ve 45+5), Redmond (dk. 54) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Alexis Perez, Brandley Kuwas, Borja Sainz, Rahmetullah Berişbek (Giresunspor), Amir Hadziahmetovic, Masuaku (Beşiktaş)İsmail Yasin Akçın - Mehmet Şirin Topaloğlu

İsmail Yasin Akçın - Mehmet Şirin Topaloğlu

İSTANBUL (İHA) -

İsmail Yasin Akçın - Mehmet Şirin Topaloğlu

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