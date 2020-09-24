Beşiktaş Rio Ave Canlı Anlatım

BEŞİKTAŞ 1-0 RİO AVE

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18' Rakibine faul yapan Oğuzhan Özyakup sarı kart gördü.

17' Beşiktaş golden sonra rakibine ön alanda baskı yapmaya çalışıyor.

15' Sağ kanatta topla buluşan Necip Uysal'ın düzgün ortasında Güven Yalçın'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu.

15' GOOOLL! Güven attı Beşiktaş 1-0 öne geçti.

9' Ljajic, sol kanattan ikşnci kez köşe vuruşunu kullandı. Top kaleci Kieszek'te kaldı.

8' Sol kanattan Ljajic'in kullandığı köşe vuruşunda Welinton'dan önce araya savunma girdi ve topu bir kez daha kornere gönderdi.

6' Beşiktaş hızlı atağında Ljajic sağ kanattan ortasını yapmak istedi savunma topu uzaklaştırdı

4' Ljajic derin bir topla Güven'i savunma arkasına kaçırmak istedi. Ama hızlı bir pas atınca top direkt olarak auta gitti.

1' Hakem maçın ilk düdüğünü çaldı.

BEŞİKTAŞ: Utku, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Dorukhan, Oğuzhan, Lens, Ljajic, Boyd, Güven.

RIO AVE: Kieszek, Reis, Santos, Borevkovic, Ivo Pinto, Filipe Augusto, Tarantini, Mane, Piazon, Geraldes, Moreira.