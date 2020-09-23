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Beşiktaş, Rio Ave maçına hazır

Beşiktaş, Rio Ave maçına hazır
Beşiktaş, Rio Ave maçına hazır

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda Rio Ave ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yardımcıları yönetiminde ilk 15 dakikası açık yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turu mücadelesinde, yarın saat 20.00'de Vodafone Park'ta Rio Ave ile karşılaşacak.

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