Beşiktaş Rizespor Canlı Anlatım

BEŞİKTAŞ:0 RİZESPOR:1

CANLI ANLATIM

Devre Arası İlk yarı sona erdi.

Pozisyon 45' Caner'in sağdan kaleye kavisli gönderdiği top Gökhan'da kaldı.

Pozisyon 45' İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.

Pozisyon 42' Ruiz'in uzun pasında Güven kafayla indirdi ancak Boyd'dan önce Gökhan çıktı ve topu aldı.

38' Pauw'un pasında savunma arkasına sarkan Oğulcan, hafif sol çaprazdan sağ ayağıyla vurdu ve topu ağlara gönderdi.

37' GOL! Oğulcan Çağlayan attı! Çaykur Rizespor öne geçiyor...

34' Ljajic bu kez soldan köşe vuruşu kullandı, kaleye falso alan topu kaleci Gökhan son anda kesti.

33' Ljajic'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda topa yükselmek isteyen Vida yerde kaldı ve penaltı bekledi. Devamında Caner'in şutunda top savunmaya çarpıp dışarı çıktı. Hakem köşe vuruşunu işaret etti.

27' Caner ile Samudio arasında yaşanan pozisyonda iki oyuncu da sakatlandı. Tedavileri yapılıyor...

21' Ljajic'in topuk pasında ceza alanında hareketlenen Güven'ın sol çaprazdan vuruşunda top yandan dışarı gitti.

17' Ljajic'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Gökhan'ın ön direkten kafa vuruşu ters kanada açıldı. Ruiz'in soldan pasında Gökhan kale sahası solundan dönerek vurdu, top dışarı gitti.

13' Gökhan'ın sağdan ortasında kale sahasına inen topu Ljajic ıskaladı.

11' Lens'in sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Gökhan iki hamlede topu kontrol etti.

8' Orta alanda rakibine sert bir faul yapan Lens sarı kart gördü. Sarı Kart - Jeremain Lens

5' Caner'in pasında ceza alanı önünde topla buluşan Ljajic'in sert şutunda top auta gitti.

1' Zorlu maç başladı! İki takıma da başarılar...