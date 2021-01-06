Beşiktaş - Rizespor Canlı Anlatım

BEŞİKTAŞ 2-0 RİZESPOR

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31'GOL!! Beşiktaş, Cyle Larin'in golüyle farkı 2'ye çıkarıyor. Çaykur Rizespor savunmasında Yassine Meriah kafayla topu geriye doğru kaleci Gökhan Akkan'a dönmek istiyor. Cyle Larin, araya girerek Gökhan Akkan'ın üzerinden aşırtarak topu filelerle buluşturuyor.

27'Cyle Larin'in sağ kanattan ortasında Vincent Aboubakar'a gelmeden önce Çaykur Rizespor savunması topu uzaklaştırıyor.

22'Valentin Rosier'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Vincent Aboubakar'a çarpan top auta gidiyor.

19' Sağ kanattan Oğuzhan'ın yerden ortasında arka direkte boş durumda bekleyen Larin topu ağlara gönderdi.

17' Beşiktaş etkili geldi. Oğuzhan'ın pasıyla ceza sahasına sokulan Aboubakar'ın cılız vuruşunda top kaleci Gökhan'da kaldı.

15' Sağ kanattan Morozyuk'un ortasında ceza sahası sol çaprazda Menjak'ıngelişine vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

10' Karşılaşmada ilk 10 dakikada net bir pozisyon olmadı. İki takım da kontrollü bir oyun oynuyor.

5' Çaykur Rizespor maça etkili başladı.

1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir Dilaver, Talbi, Meriah, Melnjak; Donsah, Fabricio, Samudio, Tunay Torun, Skoda

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Necip, Oğuzhan, Larin, N'Koudou, Aboubakar